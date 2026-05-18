SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Kileci'den 19 Mayıs mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirtti.

Dr. Kileci, "19 Mayıs; bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin birlik ve beraberlik içinde geleceğini yeniden inşa etmeye başladığı gündür" dedi.

Zorlukların güçlü liderleri ortaya çıkardığına vurgu yapan Dr. Kileci, Atatürk'ün liderliğinde kenetlenen Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyerek tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini kaydetti.

Gençlerin, toplumların geleceğini şekillendiren en önemli güç olduğunun altını çizen Dr. Kileci, Türk gençliğinin geçmişten aldığı ilhamla ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inanan Atatürk'ün, 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmesinin bu güvenin en açık göstergesi olduğunu ifade etti.

Dr. Kileci, "Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diyerek mesajını sonlandırdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı