SANKO Okulları Öğrencisi Tuna Karakuş Türkiye Yüzme Federasyonu Projesi Türkiye Finali'nde Üçüncü Oldu
SANKO Okulları öğrencisi Tuna Karakuş, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen '12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projesi Türkiye Finali'nde üçüncü oldu. Denizli'de düzenlenen yarışlarda 12 yaş kategorisi 50 ve 100 metre kurbağalama stilde A1 barajını geçerek bronz madalya kazandı.
SANKO Okulları öğrencisi Tuna Karakuş, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen "12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projesi Türkiye Finali"nde üçüncü oldu.
Tuna Karakuş, Denizli'de düzenlenen yarışlarda 12 yaş kategorisi 50 ve 100 metre kurbağalama stilde A1 barajını geçerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Tuna Karakuş ve yüzme öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP