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SANKO Okulları Öğrencisi Tuna Karakuş Türkiye Yüzme Federasyonu Projesi Türkiye Finali'nde Üçüncü Oldu

7 Aralık 2023 13:18 Son Güncelleme: 13:20 Abone Ol

SANKO Okulları öğrencisi Tuna Karakuş, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen '12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Projesi Türkiye Finali'nde üçüncü oldu. Denizli'de düzenlenen yarışlarda 12 yaş kategorisi 50 ve 100 metre kurbağalama stilde A1 barajını geçerek bronz madalya kazandı.