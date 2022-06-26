Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet sürücülerine yönelik ortak denetim - Haberler

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Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet sürücülerine yönelik ortak denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sandıklı'da polis ve jandarmadan motosiklet sürücülerine yönelik ortak denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin farklı noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin farklı noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Sandıklı ilçe merkezi Konak Park ve Cumhuriyet Park kavşağında dün akşam saat 21.00 ile 24.00 saatleri arası polis ve jandarma ortaklaşa motosiklet denetimi yaptı. Durdurulan motosiklet sürücüleri kask ve evrak kontrollü yapıldı. Eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulanırken, plakasız motosikletler çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Yine motosiklet sürücüleri yapılan uygulama da kask takmaları, trafik kurallarına uymaları ve motosikletin egzoz sesi ile çevreye gürültü kirliliği yapmamaları yönünde uyarıldı.

Yetkililer bu tip uygulamalarının aralıklar ile yaz boyunca süreceğini amaçlarının toplumun huzurunu sağlamak ve yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek olduğunu kaydettiler. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Karahisar Jandarma Yerel Haberler

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