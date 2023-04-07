Sandıklı'da büyükbaş hayvanlara aşılama çalışması sürüyor

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkez ve köylerde bulunan büyükbaş hayvanlarda aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkez ve köylerde bulunan büyükbaş hayvanlarda aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aşılama çalışmalarının devam edeceği belirtilerek, "İlçe müdürlüğümüzde görevli veteriner hekim ve teknikerler tarafından yürütülen aşılama kampanyasında tüm beldelerdeki ve köylerdeki büyükbaş hayvanlar aşılanacak. Büyükbaş hayvanlara şap aşısı, çiçek (LSD) aşısı ve 3 aylıktan büyük buzağılara da brucella aşısı yapılacak. Ayrıca yapılan aşılama çalışmaları sırasında son 4 ayda doğan ve küpesi olmayan buzağılara da kulak küpeleri takılacak ve sisteme kaydedilecek. Yapılan aşılama çalışmaları sırasında, Muhtarlar ve üreticiler veteriner hekimlere yardımcı olmalı. Aşılar, salgın hayvan hastalıklarını önlemek adına büyük önem taşıyor. İlçemizde, hayvancılık çiftçilerimiz için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ayrıca, hayvan pazarı da ilçemiz ekonomisinde çok önemli yere sahip. Bu nedenle, ilçemizde çıkacak olası salgın hastalıkların önlemek ve hayvan pazarını da hastalık yüzünden kapanmamak için aşılama çalışmaları çok önemlidir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR