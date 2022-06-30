Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Emin Bülbül - Yerel
 - Güncelleme:

Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor Yusufeli Barajı sonrası sular altında kalacak olan Artvin'in Yusuf ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor.

Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor

ARTVİN - Yusufeli Barajı sonrası sular altında kalacak olan Artvin'in Yusuf ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor. Yusufeli Belediye Başkanlığı yeni yerleşim yerinde bulunan mahalle ve caddelerin isimlerini vatandaşların önerileriyle belirlemek için kent meydanına sandık kurdu.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemiyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinin tamamlanması planlanıyor.

150 yıllık tarihine sahip Yusufeli ilçesinin 6 kez yerleşim yeri değiştirilirken, 7. kez taşınmaya hazırlanıyor.

Yusufeli Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden ve farklı duyurularla yeni ilçede yapılan mahallelere isim arıyor. Yusufeli Belediye Başkanlığı yeni yerleşim yerinde bulunan mahalle ve caddelerin isimlerini vatandaşların önerileriyle belirlemek için kent meydanına sandık kurarken, ilçe halkı istedikleri cadde ve mahalle adları ile ilgili sandığa önerilerini yazıp atıyor.

Yeni ilçede Merkez Mahallesi, Hamzet Mahallesi, Ahlat Mahallesi, Sancak Mahallesi, Vecanget Mahallesi, Çakaloğlu Mahallesi, Livane Mahallesi, Kananet Mahallesi, Çoruh Mahallesi, Kazahora Mahallesi, Kaçkar Mahallesi isimleri ön plana çıkarken, hangi bölgeye hangi isim verileceği oylama sonrasında belli olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin "Belediye Meclisi'ne sunmak üzere, yeni ilçe merkezimizdeki mahalle ve cadde isimlerini vatandaşların önerileri üzerinden değerlendirilerek bir anket çalışması yapıyoruz. Hem sosyal medya üzerinden hem de şehir merkezine kurmuş olduğumuz sandık üzerinden hemşerilerimizin taleplerini alacağız. Buradan çıkan sonuçları meclisimize sunup en yüksek beğeni alan mahalle isimlerin ve cadde isimlerini yeni ilçemize koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Emin Bülbül - Yerel

Yerel Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title