Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sandıklar kapandı oy saymaya geçildi

Sandıklar kapandı oy saymaya geçildi

Yerel Haberler

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00'ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine geçildi.

Düzce'de vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. Sandıklar saat 17.00'yi göstermesi ile birlikte oy verme işlemi sona erdi, oy sayımına geçildi.

294 bin 327 seçmenin bulunduğu il genelinde 984 sandıkta oy kullanıldı. Düzce'de sandığa gitme oranı yüksek olarak gözüküyor. - DÜZCE

Düzce Seçim Sonuçları
Düzce Yerel Seçim Sonuçları 2019
Düzce Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title