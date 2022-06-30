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Sandıkçı: "Gençlerimizin fikirlerini destekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sandıkçı: 'Gençlerimizin fikirlerini destekliyoruz'

Gençleri makamında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleceğin teminatı olan gençlerin fikirlerini desteklediklerini söyledi.

Gençleri makamında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleceğin teminatı olan gençlerin fikirlerini desteklediklerini söyledi.

Gençler, ilçe için geliştirdikleri 'Gençlik Ne İstiyor?' başlığı altındaki projelerini sunmak üzere Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ziyaret etti. Gençleri makamında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fikirlerini her fırsatta destekliyoruz" dedi.

Başkan Sandıkçı'yı makamında ziyaret eden gençler, Canik'teki gençlere yönelik geliştirdikleri projeleriyle ilçenin cazibe merkezi haline gelmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı ilçenin gelişmesi yolunda hazırladıkları projelerden dolayı gençleri tebrik etti.

Canik Belediyesi olarak genç fikirlere önem verdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimizin yapmış oldukları çalışmaları yakından görmek, fikirlerini dinlemek bizlere mutluluk veriyor. Kapımız gençlerimize her daim açıktır. Her bir gencimiz fikirlerini, düşüncelerini, yapmış oldukları çalışmaları bizimle paylaşabilir. Gençliğimize güveniyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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