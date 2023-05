Sandık başında Anneler Günü sürprizi

Bartın'da sandık başında görevli anneleri için sürpriz yapan gençler annelerine duygu dolu anlar yaşattı.

155 bin 742 seçmenin 578 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştireceği Bartın'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren okullara gelmeye başladı.

Çaydüzü mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Fiziksel Engelli 5 çocuk annesi Pembe Ünal oğlu tarafından tekerlekli sandalye ile Çaydüzü İlkokulundaki oy kullanacağı salona getirildi. Ünal oyunu sandığa atarken sonuçların hayırlara vesile olmasını diledi.

Aynı okulda sandık başında görevli 42 yaşındaki Songül Uçar ise anneler gününde çocuklarının anneler günü sürprizi ile büyük mutluluk yaşadı.

Sandık başında görevli olduğu sırada ellerinde çiçeklerle salona giren çocuklarını gören anneleri Uçar'ın anneler gününü tebrik etti.

Anne Uçar, "Çok mutluyum, şu an ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Burada böyle bir şey beklemiyordum" dedi.

Uçar'ın kızı Neslihan Uçar ise "Böyle bir şey düşündüm çünkü o her şeyi hak ediyor. Bugün anneler günü, iyi ki benim annem. Her zaman her koşulda benim yanımda oldu. Onu çok seviyorum. Ona böyle bir sürpriz yapmak istedik" dedi. - BARTIN