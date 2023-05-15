Sandık başında Anneler Günü kutlaması

Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar oylarını kullanırken, her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü de unutulmadı.

Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar oylarını kullanırken, her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü de unutulmadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesinde Rotary İlkokulunda 1025 Nolu sandıkta müşahit olarak görev yapan İlknur Karaarslan kızı Ayşegül Karaarslan'ın Anneler Günü sürpriziyle duygulu anlar yaşadı.

Seçmenlerin bulunmadığı bir anda sınıfa giren Ayşegül Karaarslan annesine sarılarak Anneler Gününü kutladı.

Çok duygulandığını belirten İlknur Karaarslan, "Ülkemiz için çok önemli bugünde kızımın bu sürprizi beni çok duygulandırdı. Tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum, seçimlerinde vatanımız milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA