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Sandığa gidemeyenlere sandık gitti

Sandığa gidemeyenlere sandık gitti

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandığa gidemeyen vatandaşlara sandık götürülerek oy vermeleri sağlandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandığa gidemeyen vatandaşlara sandık götürülerek oy vermeleri sağlandı.

Kilis genelinde 395 sandıkta 96 bin 925 seçmen oy kullanacak. Sandığa gidemeyen engelli ve yaşlıların evlerine sandık götürülerek oy kullanmaları sağlandı. Seyyar sandık talebinde bulunan 19 vatandaşa seyyar sandık götürüldü.

Engelinden dolayı oy kullanmaya gidemeyen vatandaş, Yüksek Seçim Kurulundan talepte bulunduğunu belirterek, "Oyumuzu kullandık, Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Oy kullanmaya gidemediğimden dolayı, seyyar sandık çok güzel hizmet, bizi kırmadan evimize kadar geldiler. Biz de oyumuzu kullandık, elimizden geleni yaptık vatana millete hayırlı olsun" dedi. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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