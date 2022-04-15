Sancaktepe'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe Kaymakamlığı ve Sancaktepe Belediyesi iş birliği ile şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi.

14 Nisan Perşembe akşamı Sancak Palas Düğün ve Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programına Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Başkan Yardımcıları, Siyasi Parti Temsilcileri, Kamu Kurumlarının Müdür ve Amileri, STK Temsilcileri, Muhtarlar, Şehit aileri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda bir konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sehit yakinlarina sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazife olduğunun altını çizerek,"Bu anlamlı iftar vesilesiyle vatanın ve milletin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya,"Vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası ve milletin birliği uğruna canlarını ortaya koyarak, Şehit ve Gazi olan kahramanlar onuruna düzenlemiş olduğumuz iftar programına teşrifleriyle bizi onurlandıran; Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman Gazilerimize ve Gazilerimizin değerli yakınlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Karakaya,"'Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.' müjdesine mazhar olan şehitlerimize milletçe minnettar olduklarını vurgulayan Kaymakam Ahmet Karakaya, Şehitlerimiz; gösterdiği azim, feragat, cesaret ve kahramanlıkla, yüce milletimize her zaman ilham kaynağı olacağını ve onların gönlünde ebediyen yaşayacağını söyledi.

Kaymakam Karakaya,"Bu vesile ile vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle; kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftüsü Muammer Turan'ın dua etmesinin ardından yemek ikramı ile sona erdi.

Programdan önce masaları tek tek ziyaret eden Kaymakam Ahmet Karakaya, Şehit Aileleri ile bir süre sohbet etti ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel