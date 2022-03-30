Sancaktepe'de mart ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Sancaktepe'de mart ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Ahmet Karakaya başkanlığında geniş katılımla yapıldı.

29 Mart Salı günü Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen mart ayı muhtarlar toplantısına; Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Kamu Kurum Müdür ve amirleri ile mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, "İhtiyaç ve talepleri yerinde öğrenmek, çözüm gerektiren konularda kurum idarecilerimiz ve mahalle muhtarlarımızı bir araya getirmek amacıyla buradayız. Sizlerden gelen talep ve sorunların çözüme kavuşturulması doğrultusunda takip edileceğini belirterek katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi. Kaymakam Ahmet Karaya'nın açılış konuşmasının ardından Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdür ve Amirleri tarafından kendi kurumlarının faaliyetleri ve ilçemizde yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında Mahalle Muhtarlarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerin ardından muhtarlar ihtiyaç ve sorunlarını dile getirdi. Bu sorunlar için çözüm yolları hakkında kurum yöneticileriyle karşılıklı olarak istişare yapıldı. Toplantıda muhtarlar tarafından iletilen istek ve talepleri tek tek not alan Kaymakam Ahmet Karaya, muhtarlar tarafından iletilen taleplerin bizzat takipçisi olacağını belirterek; katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürler etti. - İSTANBUL