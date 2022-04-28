Sancaktepe'de bayram öncesi öksüz ve yetim çocuklar unutulmadı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi yüz yetim ve öksüz çocuğa hediye çeki vererek, çocukların kendi istedikleri bayramlıkları almalarını sağladı.

Bayram öncesinde Sancaktepe'de yaşayan öksüz ve yetim çocuklara ulaşılarak, bayramlık kıyafet için hediye çeki verildi. Hediye çekleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından çocukların evleri ziyaret edilerek tek tek ulaştırıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, "Kıymetli evlatlarımız, bugünün küçükleri olsanız da yarın büyüdüğünüzde bu ülke sizlere emanet olacak. Bu nedenle her biriniz bizim için kıymetlisiniz. Okumaktan, çalışmaktan ve üretmekten hiç vazgeçmeyin. Hayatın sizlere güzellikler, mutluluk ve sağlık getirmesini dilerim. Geleceğimizin mimarları olacak siz çocuklarımız olmak üzere ülkemizin ve Türk-İslam aleminin de Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi 2 bin 235 aileye 1 milyon 155 bin 300 TL tutarında nakdi/ayni yardım gerçekleştirildiğini söyleyen Kaymakam Ahmet Karakaya, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel