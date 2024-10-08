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Sancaktepe'de 2024 Huzur Toplantısı Gerçekleşti

Sancaktepe'de 2024 Huzur Toplantısı Gerçekleşti
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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis ve halk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla '2024 Huzur Toplantısı' düzenledi. Toplantıda, bölgede güvenlik sorunları ve çözümleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis ve halk arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiği '2024 Huzur Toplantısı' ile bölgede huzurun tesisine katkı sağladı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Erişmiş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Emniyet Müdürü Erişmiş'in sunumuyla devam etti.

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Erişmiş, polis ve halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturulması adına 2024 Huzur Toplantısı'nın önemini vurguladı. Erişmiş, hazırlanan istatistiki verilerle ilçe emniyetinin çalışmalarını anlatarak, halkın güvenlik ve asayiş konusunda tespit, değerlendirme ve beklentilerinin alınmasının önemine dikkat çekti. Toplantıda, ilçe genelinde yaşanan sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu ve belirlenen sorunların çözümünde polis ile halkın ve ilgili kurumların işbirliği içerisinde çalışmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantı, katılımcıların soru, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona ererken, huzur toplantılarının toplumda güvenin artırılmasına yönelik katkılarından bahsedildi. Sancaktepe'nin huzur ve güvenliği için düzenlenen bu toplantı, halk ile emniyet güçleri arasında köprü kurmayı hedefleyerek, ortak çalışmalarla çözüm odaklı yaklaşımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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