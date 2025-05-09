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Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılacak

Sanayici M. Naci Topçuoğlu anılacak
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Öncü yatırımlarının yanında, eğitime ve topluma hizmet amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları ile Gaziantep'in ve Anadolu'nun önde gelen sanayicileri arasında yer alan merhum M. Naci Topçuoğlu, vefatının 17.

Öncü yatırımlarının yanında, eğitime ve topluma hizmet amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları ile Gaziantep'in ve Anadolu'nun önde gelen sanayicileri arasında yer alan merhum M. Naci Topçuoğlu, vefatının 17. yılında Gaziantep Asri Mezarlıkta yer alan mezarı başında düzenlenecek anma töreni ile anılacak.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Mayıs 2008 tarihinde hayatını kaybeden duayen sanayicilerden M. Naci Topçuoğlu'nun vefatının sene-i devriyesinde Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki bulunan aile kabristanında anma töreni düzenlenecek. 11 Mayıs 2025 pazar günü gerçekleştirilecek olan anma töreni saat 11.00'da başlayacak. Üretim, istihdam ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine yön veren kuruluşlardan birisi olan Gülsan Holding'in, kuruluşundan itibaren vefat edene kadar yönetim kurulu başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren M. Naci Topçuoğlu, Gaziantep Sanayi Odası'nın kuruluş sürecinde de aktif rol almış, 10 yıl süreyle de Sanayi Odası Meclis Başkanı olarak görev yapmıştı.

Gaziantep'in sanayileşmesi, yeni ve katma değeri yüksek sektörlere yönelik yatırımlar, inovasyon, Ar-Ge, kurumsallaşma ve markalaşma gibi konularda Anadolu'ya öncülük yapan merhum sanayici M. Naci Topçuoğlu, sosyal sorumluluk projeleri ile de her zaman toplumun hizmetinde oldu. Gaziantep'in ekonomi alanında olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından da zenginleşmesine önem veren M. Naci Topçuoğlu, Gaziantepspor'da uzun süre As Başkan olarak da görev yaptı.

Naci Topçuoğlu MYO eğitimde model oldu

Merhum M. Naci Topçuoğlu, sanayi kenti olan Gaziantep'te nitelikli ara eleman sıkıntısının çok büyük olduğunu görmüş ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için kendi adını taşıyan bir meslek yüksekokulunun temelini dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte atmıştı. Vefatının ardından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu tamamlanarak açılışı dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Topçuoğlu ailesi tarafından yapılmıştı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin içerisinde bulunan Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Naci Topçuoğlu MYO, teorik ve uygulamalı eğitimdeki başarısı ile Türkiye'ye kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda model oldu. Sanayi ile iç içe eğitim veren Naci Topçuoğlu MYO iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan Türkiye'nin göz bebeği eğitim kurumlarından birisi haline geldi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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