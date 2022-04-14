Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yıllık işletme cetvelli uyarısı - Haberler

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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yıllık işletme cetvelli uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yıllık işletme cetvelli uyarısı

Afyonkarahisar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,yasal bildirim süresi içerisinde yıllık işletme cetvelli girişi ve gönderimi yapmayan şahıs ve firmalara 2 bin 356 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

yasal bildirim süresi içerisinde yıllık işletme cetvelli girişi ve gönderimi yapmayan şahıs ve firmalara 2 bin 356 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Sanayi Sicil Belgesi' ile ilgili tüm işlemler elektronik ortamda yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde kayıtlı bulunan Sanayi Sicil Bilgisine sahip; şahıs ve firmaların 6948 sayılı kanun gereği bir önceki yıla ait ticari faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek zorunda oldukları yıllık işletme cetveli bilgilerini 30 Nisan tarihi bitimine kadar; e-devlet kapısı üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemine giriş yapmak suretiyle sistem üzerinden elektronik ortamda il müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Yasal bildirim süresi içerisinde yıllık işletme cetvelli girişi ve gönderimi yapmayan şahıs ve firmalara 2 bin 356 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili tüm işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır. Elektronik ortam dışında elden belge kabulü kesinlikle yapılmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Para Cezası, Türk Lirası, Karahisar, Yerel, Haberler

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