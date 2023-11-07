Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 'Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık. 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yıl sonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız." - ANKARA