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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık.

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Yerel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık. 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yıl sonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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