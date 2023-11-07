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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den...

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Yerel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: " Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Kacır Eskişehir Trabzon Kocaeli Yerel Teknoloji Ekonomi Haberler

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