Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: " Kocaeli, Denizli, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Malatya ile model fabrikalarımızın sayısını 8'den 14'e çıkarıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel