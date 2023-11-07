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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "(Deprem bölgesi) Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı...

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Yerel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "(Deprem bölgesi) Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu belirledik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "(Deprem bölgesi) Yaptığımız hasar tespit çalışmasında bölge sanayiinin bina, makine, stok ve altyapı kayıplarının 8 milyar doların üzerinde olduğunu belirledik" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Kacır Deprem Yerel Ekonomi Haberler

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