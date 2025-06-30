Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 'Yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını yaygınlaştıracağız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde Yapay Zeka Dönüşüm Programlarıyla; yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını daha da yaygınlaştıracağız. Yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye'de hiper ölçek veri merkezlerinin kurulmasını hızlandıracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısıyla desteklenen projelerin sözleşme imza törenine katıldı. İstanbul'da düzenlenen programda bir konuşma yapan Bakan Kacır, yapay zeka alanında milli ürün ve çözümleri destekleyen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı'nın dördüncüsünün de tüm paydaşlara önemli kazanımlar getireceğine işaret ederek, "İnsanlık, tarihin en köklü dönüşümlerinden birine tanıklık ediyor. Teknolojide yaşanan çığır açıcı gelişmeler; üretim modellerinden bireysel yaşam pratiklerimize kadar hemen her alanda, kapsamlı ve derin bir yeniden yapılanmayı beraberinde getiriyor. Dijital devrim olarak da nitelendirebileceğimiz bu sürecin tam merkezinde yapay zeka teknolojileri yer alıyor. Her geçen gün artan veri işleme kapasitesiyle güçlenen ve gelişmiş algoritmalarla analiz yetkinliğini sürekli geliştiren yapay zeka uygulamaları; bugün akıllı üretimden hassas tarıma, iklim değişikliğiyle mücadeleden eğitim teknolojilerine geniş bir alanda yenilikçiliği, verimliliği ve rekabet gücünü ileriye taşıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar, katma değerli ve nitelikli büyümenin tetikleyicisi bu teknolojinin önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye yılda 4,4 trilyon dolara varan ek katkı sağlayabileceğine işaret ediyor. Bir diğer deyişle; yapay zeka teknolojilerinin potansiyeli küresel ölçekte etkin ve doğru şekilde değerlendirildiği takdirde dünya ekonomisinde yaklaşık yüzde 4'lük bir ilave büyüme mümkün olacak" dedi.

Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştiren, bilimde ve teknolojide iddia sahibi bir ülke olarak; Türkiye'nin yapay zekada dünyanın gerisinde kalmasının asla düşünülemeyeceğini belirten Bakan Kacır, "Ülkemizin yapay zeka devrimini en iyi şekilde değerlendirebilmesinin anahtarı; üretim sistemlerimizi, eğitim politikalarımızı ve teknoloji altyapımızı bütüncül bir stratejiyle şekillendirmektir. Girişimcilik ekosistemimizi, sanayimizi ve iş gücümüzü dijital ekonomiye hazır hale getirmektir. Son yıllarda bu doğrultuda, çok boyutlu bir hamleyle imza attık. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizle, küresel ölçekteki yapay zeka dönüşümüne aktif katkı sağlama vizyonumuzu ortaya koyduk. Kamu kurumlarımız, özel sektörümüz ve üniversitelerimizin ortak hedef ve amaçlar doğrultusunda hizalanmalarını sağladık" dedi.

"Beş farklı tematik alanda 12 projeyi destekleme kararı aldık"

Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumuna (EuroHPC) ortak olarak, 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer işlem gücüne sahip MareNostrum 5'i araştırmacıların kullanımına sunduklarını belirten Bakan Kacır, "Yapay zeka alanında daha fazla milli ve özgün projenin geliştirilmesi ve bu projelerin ticarileştirilerek özel sektörün kullanımına aktarılması her daim önceliğimizdir. Bu anlayışla, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrılarımızla; yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, bu alanda teknoloji geliştiren KOBİ'lerin ve araştırma merkezlerinin projelerini destekliyoruz. İlkini 2022 yılında açtığımız bu çağrıların üçüncüsünde de beş farklı tematik alanda 12 projeyi destekleme kararı aldık. Projeleri gerçekleştirecek konsorsiyumlarda 6'sı KOBİ ölçeğinde 12 şirket müşteri kuruluş olarak yer alıyor. Tamamı KOBİ ölçeğinde 12 teknoloji geliştiricimiz, 11 üniversitemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüsü ise ihtiyaç duyulan teknoloji çözümlerini geliştirecek. Yapay Zeka Enstitümüz, bu süreçte yürütülecek projelerden elde edilen bilgilerin anonim hale getirilerek, ekosisteme kazandırılmasından sorumlu olacak. Ayrıca, proje üretim aşamalarında doğrudan yer alarak konsorsiyumlara teknik danışmanlık ve uzmanlık desteği sunacak. Destek almaya hak kazanan 12 projenin tüm paydaşlarını tebrik ediyorum. Bu vesileyle; yapay zeka sistemlerini iş süreçlerine entegre etmeyi planlayan girişimleri 15 Mayıs'ta açtığımız dördüncü çağrıya başvurmaya bir kez daha davet ediyorum. 31 Ağustos'a kadar açık kalacak çağrımızda; akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı eğitim ve finans teknolojileri başlıklarında yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, ülkemizin araştırma ve inovasyon altyapısının birikiminden etkin şekilde faydalanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi küresel arenada hak ettiği konuma taşımak üzere var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; firmaların yapay zeka temelli teknolojileri üretim süreçlerine entegre ederek, katma değer üretme yönündeki gayretlerini desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi küresel arenada hak ettiği konuma taşımak üzere var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki beş yıla dair yol haritası niteliğindeki 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 26 Mart'ta ilan edildi. Strateji Belgemiz doğrultusunda Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Proje kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüz; bugüne kadar 2 trilyon tokenlık veri derledi. Titizlikle temizlediği 300 milyar tokenlik veri havuzunu, farklı mimariler üzerinde eğitti.Yüksek doğrulukla metin işleyebilen yerli dil modelleri ortaya koydu. Bu modelleri yalnızca metinle sınırlı bırakmadan, görüntü ve ses gibi çoklu veri türlerini birlikte işleyebilen, çok modlu yapay zeka sistemlerine dönüştürmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde Yapay Zeka Dönüşüm Programlarıyla; yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını daha da yaygınlaştıracağız. Yerli ve özgün yeni yapay zeka modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye'de hiper ölçek veri merkezlerinin kurulmasını hızlandıracağız. Türkiye'yi yapay zeka devrimine liderlik eden ülkelerden biri haline getirmek için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL