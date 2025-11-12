Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gürcistan- Azerbaycan sınırında C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesine taziye ziyaretine bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun annesinin cenaze törenine katılmak üzere Çorum'a gelen Bakan Mehmet Fatih Kacır, daha sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesini ziyaret etti. Bakan Kacır, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görevliyken, şehit düşen Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesine taziyelerini iletti. - ÇORUM