Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Vali Pehlivan ile buluştu - Haberler

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Vali Pehlivan ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Vali Pehlivan ile buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Mersin'de Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Kacır, ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayarak makama geçti. Bakan Yardımcısı Kacır, Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Vali Pehlivan'a başladığı yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Pehlivan ise Bakan Yardımcısı Kacır'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette sanayi ve teknoloji alanları başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Kacır, Vali Peahlivan'a bir model uçak hediye etti.

Ziyarette, Bakan Yardımcı Kacır'a Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hasan Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Rifat Duran da eşlik etti. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Hamza Pehlivan Mehmet Fatih Mersin Yerel Haberler

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