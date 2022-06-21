Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Bilecik'e geldi - Haberler

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Bilecik'e geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede Bilecik'e geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, ilk olarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Büyükdede, burada Vali Kızılkaya'dan Bilecik'teki sanayi ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Yardımcısı Büyükdede, ardından bir fabrikanın çalışma grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Boş salona konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ardında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde kentteki STK ve sanayicilerle bir araya geldi. Burada salonun büyük bölümünün boş olması gözlerden kaçmadı.

Bakan Yardımcısı Büyükdede, ardından 1 ve 2. OSB'de faaliyet gösteren büyük üretimli bazı fabrikaları ziyaretinin ardından kentten ayrılacak. - BİLECİK

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