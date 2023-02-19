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Sanayi esnafı günler sonra dükkanlarını açtı

Yerel Haberler

Sanayi esnafı günler sonra dükkanlarını açtı Kahramanmaraş merkezli Osmaniye dahil 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Osmaniye'de depremden etkilenen sanayi esnafı da dükkanlarını açmaya başladı.

Sanayi esnafı günler sonra dükkanlarını açtı

OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli Osmaniye dahil 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Osmaniye'de depremden etkilenen sanayi esnafı da dükkanlarını açmaya başladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sanayi esnafının hasarsız dükkanlarını günler sonra açmaya başlamasıyla sanayide yoğunluk oluştu. Deprem dolayısıyla kapanan dükkanların tekrar açılmasından sonra hasar gören aracını sanayiye getiren Yasin Yeşildemir, "Çok sıkıntılar yaşadık ama bugünümüze şükür. Sanayinin açılmasıyla otomobillerimizi tamire getirdik. Biz de araçlarımızın başında yardım ediyoruz. Allah beterinden saklasın" dedi.

Deprem nedeniyle dükkanlarını açmadıklarını ifade eden Nuh Akan, "Depremde ilçemiz de zarar gördü. Depremden dolayı ilçemizin sanayisi kapalı olduğundan hizmet veremedik. Birçok vatandaşımızın aracı hasar gördü. İnşallah tekrar yaraları sarmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm Türkiye'mize ve dünyaya geçmiş olsun. Allah bir daha bu şekilde böyle bir felaketle bizi karşı karşıya bırakmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Osmaniye Deprem Allah Yerel Haberler

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