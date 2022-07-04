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"Sanat Seninle Sokakta" etkinlikleri yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Sanat Seninle Sokakta' etkinlikleri yeniden başladı

Darıca Belediyesi'nin yaz akşamlarını vatandaşların sanat ve eğlence eşliğinde geçirmeleri için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Sanat Seninle Sokakta" etkinlikleri yeniden başladı.

Darıca Belediyesi'nin yaz akşamlarını vatandaşların sanat ve eğlence eşliğinde geçirmeleri için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği "Sanat Seninle Sokakta" etkinlikleri yeniden başladı.

İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerler hünerlerini "Sanat Seninle Sokakta" etkinliğinde sahnelemeye devam ediyor. Gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro, hafta sonu iki gün Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu'nda vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı. Vatandaşların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, gençlerin sahne performansı izleyenlerden tam not alırken, vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Kültür sanatı mahallelere yaymak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Yaz akşamlarını vatandaşlarımızın daha eğlenceli ve keyifli geçirmeleri amacıyla bizim çocuklar diye adlandırdığımız kursiyerlerimizle güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Darıca'nın kültür sanat şehri olması adına çalışmalarımız sürüyor. Bu amaçla faaliyete geçirdiğimiz İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerimizle kültür sanat ve eğlenceyi mahallelere de taşıyacağız. Her mahallede bu tür organizasyonlar yaparak vatandaşlarımıza keyifli ve sanat dolu bir yaz yaşatmak için çalışacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

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