Sanal fuarda 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi - Haberler

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Sanal fuarda 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi

Sanal fuarda 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) de paydaşı olduğu çevrimiçi gerçekleştirilen 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022' sona ererken, 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) de paydaşı olduğu çevrimiçi gerçekleştirilen 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022' sona ererken, 20 bin öğrenci ADÜ'yü inceledi.

İlki 2020 yılında düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşen fuarda, tercih yapacak öğrencilere rehberlik hizmetinin yanında ADÜ ve bölümleri hakkında da bilgi verildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fuarın çok verimli geçtiğini belirtereki, "180 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen fuarda 3 gün boyunca öğrencilerimizin tercih döneminde akıllarındaki sorulara cevap verdik, onların doğru yönlendirilmesi için operatörlerimiz özveriyle çalıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geniş katılımla gerçekleşen fuar ile önemli bir hizmeti gerçekleştirdi. Bizler de üzerimize düşen görev ve sorumlulukla her zaman gençlerimizin yanında ve destekçileriyiz. Bu sene oldukça verimli geçen fuar dönemi umuyorum ki öğrencilerimiz için de hayırlara vesile olur" dedi.

ADÜ'nün hoşgörü temelli ve çağdaş bir anlayışla eğitime yeni bir dinamizm kattığını vurgulayan Rektör Aldemir, tercih yapacak gençleri ADÜ'ye davet etti. Öğrencilerin tercih edeceği üniversiteyi ve programları dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefleyen fuar, 3 gün boyunca öğrencilere rehberlik ederek kampüs alanı, şehir ve üniversitenin öğrencilere sağladığı olanaklar ile ilgili bilgi verdi. Fuarda yaklaşık 20 bin öğrenci sanal alanda standımızı ziyaret ederek ADÜ'yü inceledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Selçuk Aydın Yerel Haberler

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