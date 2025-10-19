Sanal Dünyaya Bağlı Genç, 3 Yıl Sonra Evinden Çıkarıldı

Hatay'da yaklaşık 3 yıl boyunca evinden dışarı çıkmayan ve sanal dünyaya bağımlı hale gelen 24 yaşındaki Barış Özbay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aylar süren yoğun çabaları neticesinde evinden çıkarılıp kişisel bakımları yaptırılarak sosyal hayata dönme yolunda ilk önemli adımı attı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybederek büyük bir travma yaşayan Barış Özbay, bu durumun ardından eğitimini yarıda bırakmıştı. Hatay'ın Defne ilçesinde annesi Semira Özbay ile yaşadığı evden 3 yıla yakın süredir dışarı çıkmayan Özbay, vaktinin tamamını telefon ve bilgisayarla geçirmeye başlamıştı. Sanal dünyaya bağımlı hale gelen genç, kişisel bakımlarını tamamen ihmal etmişti. Bu duruma ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda Bakanlık, durumu takibe aldı. Bakanlık ekipleri, anne Semira Özbay ile iletişime geçerek Barış Özbay'ın bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması ve yasal olarak vesayet altına alınması için gerekli girişimleri başlattı.

Bakanlığın gayretleri sonucunda Barış Özbay, yaklaşık 3 yıl aradan sonra evinden çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Engelli Yaşam Merkezi'ne götürülen Özbay'ın kişisel bakımları yapıldı, tıraş olup banyo yaptı. Özbay, 3 yıl sonra evden çıkarılarak sosyal hayata dönme yolunda ilk önemli adımı atmış oldu.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek Özbay'ın ikametinde sağlık kontrolü ve tedavisi için adım atıldı. Yapılan tahlillerin sonuçlarına göre ilaç tedavisine başlandı. Ayrıca psikolojik destek sunulacağı bilgisi edinildi. Özbay ailesinin ikamet ettiği evin bakım, onarım ve boya işlemleri ise Hatay İl Müftülüğü tarafından üstlenildi. - ANKARA