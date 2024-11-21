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Samsunlu Öğrencilerden Diyarbakırlı Arkadaşlarına Kış Yardımı

Samsunlu Öğrencilerden Diyarbakırlı Arkadaşlarına Kış Yardımı
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Samsun'daki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, 'Paylaş ve Mutlu Ol' projesi kapsamında Diyarbakır'daki bir kırsal mahalle okuluna kışlık atkı, bere ve eldiven gönderdi. Öğrenciler, hediye paketlerini hazırlayarak sevgi ve paylaşım duygularını pekiştirdi.

Samsun'da bir ilkokuldaki ana sınıfı öğrencileri, Diyarbakır'da bulunan bir kırsal mahalle okuluna kışlık atkı, bere ve eldiven gönderdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Ana Sınıfı öğrencileri "Paylaş ve Mutlu Ol" isimli proje çerçevesinde Diyarbakır'da bir kırsal mahalle okulu öğrencilerine hediye paketi hazırladı. Okulun 'Minik Bilginler' ana sınıfı öğretmen ve öğrencilerinin başlattığı 'değerler eğitimi' çerçevesinde hazırladıkları hediye paketleri Diyarbakır'daki çocuklara ulaştı. Çocukların heyecan ile hazırladıkları hediyeler hem öğretmen hem yazar olan Harun Tutuş aracılığı ile miniklere teslim edildi.

'Minik Bilginler' Ana Sınıfı Öğretmeni Sevil Şencan, "Onlarca gülen gözler, mutlu sıcacık yüzler görmenin mutluluğu paha biçilemez. Öğrencilere öncelikli olarak paylaşmak, gibi kavramları yüreklerine yerleştirmek ve bunu görev edinmek en büyük eğitimdir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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