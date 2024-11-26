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Samsunlu Esnaf Sokak Köpeklerini Soğuktan Korudu

Samsunlu Esnaf Sokak Köpeklerini Soğuktan Korudu
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Samsun'da esnaf, soğuk hava şartlarından etkilenen sokak köpeklerine duyarsız kalmayarak, üstlerine şallar örttü ve kalın kartonlar serdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da esnaf, soğuk havalardan olumsuz etkilenen sokak köpeklerinin üstünü şallar ile örttü.

Soğuk havanın etkili olduğu Samsun'da zorlu hava şartlarından hayvanlar da nasibini aldı. Sokak hayvanları sıcak yerler ararken, bazı köpekler içeriden sıcak hava gelen dükkanların önünü mesken tuttu.

Sokak köpeklerinin üşüdüğünü gören esnaf, bu duruma duyarsız kalmadı. Esnaf ve çalışanlar işe gelirken üstlerine taktıkları şalları sokak köpeklerinin üstüne örterek, ısınmalarını sağladı. Ayrıca sokak köpeklerinin soğuk zeminle temas etmemesi için de altlarına kalın karton serildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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