Samsunlu Dergi Sahibi Celal Karaca, PTT'nin Kargo Ücretine Zam Yapmasına Tepki Gösterdi: "Sırtımıza Müthiş Bir Yük Bindi"

PTT’nin dergi taşıma ücretine zam yapması, Anadolu’nun birçok kentinde çıkardıkları dergileri abonelere ulaştırmaya çalışan yayıncıları sıkıntıya soktu. Samsun'da Edebiyat Nöbeti dergisinin sahibi Celal Karaca, "Derginin geçen sayısının matbaa tutarı 8 bin 500 lira, eğer gönderebilseydim dergiyi PTT kargoyla 9 bin 600 lira tutuyordu. Düşünün 8 bin 500 lira matbaa parası 9 bin 600 lira PTT kargodan taşıma parası. Bir önceki dönemde bu rakam, aynı sayıdaki dergiler, 3 bin 200 lira civarında tutuyordu, birden 9 bin 600 liraya fırladı. Tabi bir dergi 5 liradan 21 liraya çıkınca müthiş bir yük bindi sırtımıza" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Ptt'nin dergi taşıma ücretine zam yapması, Anadolu'nun birçok kentinde çıkardıkları dergileri abonelere ulaştırmaya çalışan yayıncıları sıkıntıya soktu. Samsun'da Edebiyat Nöbeti dergisinin sahibi Celal Karaca, "Derginin geçen sayısının matbaa tutarı 8 bin 500 lira, eğer gönderebilseydim dergiyi PTT kargoyla 9 bin 600 lira tutuyordu. Düşünün 8 bin 500 lira matbaa parası 9 bin 600 lira PTT kargodan taşıma parası. Bir önceki dönemde bu rakam, aynı sayıdaki dergiler, 3 bin 200 lira civarında tutuyordu, birden 9 bin 600 liraya fırladı. Tabi bir dergi 5 liradan 21 liraya çıkınca müthiş bir yük bindi sırtımıza" dedi.

Samsun Bafra'da Edebiyat Nöbeti dergisinin sahibi Celal Karaca, PTT'nin kargo ücretlerine zam yapmasına tepki gösterdi. Karaca, şunları söyledi:

"PTT KÜLTÜR SANATA DAHA ÇOK ÖZEN GÖSTERMELİ"

"Ben kısaca Edebiyat Nöbeti'nden bahsedeyim. Temmuz 2015'ten bu yana Samsun'da çıkarıyoruz, 8 yıllık bir dergi. Aslında bu son PTT zammına kadar, iyiydi, kendi yağıyla kavruluyordu. Yalnız bu PTT zammından sonra, gerçekten çok zor duruma düştük. Sadece Edebiyat Nöbeti değil, özellikle Anadolu'da yayınlanan dergilerde ciddi anlamda sıkıntı çekmeye başladı çünkü 5 liraya giden bir dergi 21 lira oldu. Biz kamusal anlamda hizmet veren bir kargo şirketinin bu kadar zam yapmasını gerçekten yadırgadık. Öbür özel kargoların yanında PTT kargo kültür sanata daha çok özen göstermeli, daha çok kapı açmalı. Özellikle Anadolu dergilerini daha koruyucu hale getirmeli. Yani benim Edebiyat Nöbeti dergisinin geçen sayısının matbaa tutarı 8 bin 500 lira, eğer gönderebilseydim dergiyi PTT kargoyla 9 bin 600 lira tutuyordu. Düşünün 8 bin 500 lira matbaa parası 9 bin 600 lira PTT kargodan taşıma parası. Bir önceki dönemde bu rakam, aynı sayıdaki dergiler, 3 bin 200 lira civarında tutuyordu, birden 9 bin 600 liraya fırladı. Tabi bir dergi 5 liradan 21 liraya çıkınca müthiş bir yük bindi sırtımıza. Yani bu gidişle eğer PTT Kargo bu zammı makul bir fiyata çekmezse, gerçekten yayıncılık için büyük felaket olacak. Sadece dergicilik için değil, kitap yayıncıları içinde büyük sorun yaratacak. Özetle sıkıntıyı edebiyat dergileri çekiyor ama yani dergilerin yüzde 90'ı kapanma aşamasına gelecek. Çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Buna ciddi anlamda bir çözüm bulunması lazım. Neler yapabiliriz biz Anadolu'daki dergicilerle zaman zaman konuşuyoruz, yazışıyoruz bir çözüm yolu üretmeye çalışıyoruz ama doğrusu bir çözüm yolu da bulamıyoruz. Bilmiyoruz ne olacak.

"EDEBİYAT NÖBETİ DERGİMİZİN SON SAYISINI GÖNDEREMEDİK"

Dağıtım sorununu farklı farklı şekilde çözmeye çalışıyoruz. Örneğin büyük şehirlerde, bizim ben kendi dergim adına konuşayım, Edebiyat Nöbeti'nin gönüllü temsilcileri var. Belirli bir noktaya bırakıyoruz, toplu olarak dergileri, abone arkadaşlarımızdan rica ediyoruz, bu adresten kendi adlarına bırakılmış, dergiyi alıyorlar. Bizim biraz daha yükümüzü azaltmış oluyor. Mesela bu ocak-şubat sayısını biz dağıtamadık. Hiçbir abonemize gönderemedik. Mart-nisan sayısını bekliyoruz. Mart-nisan sayısı çıktıktan sonra, 2 sayıyı birlikte dağıtacağız abonelerimize. Böyle zaman zaman çözümler üretmeye çalışıyoruz ama ne kadar başarılı oluruz doğrusu bizde tahmin edemiyoruz."