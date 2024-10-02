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Samsunlu Adam Güneş Enerjisiyle Motosikletini Şarj Ediyor

Samsunlu Adam Güneş Enerjisiyle Motosikletini Şarj Ediyor
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Samsun'da 65 yaşındaki Cemil Bengi, 3 tekerli elektrikli motosikletine monte ettirdiği güneş enerji paneli ile aracının menzilini uzatmayı ve akü şarjından kurtulmayı başardı. Bengi, sistemi kullanarak hareket halindeyken bile akülerinin şarj olduğunu belirtiyor.

Samsun'da bir vatandaş, 3 tekerli elektrikli motosikletine monte ettirdiği güneş enerji paneli sayesinde hem aracının menzilini uzattı hem de aküleri şarj etmekten kurtuldu.

Samsunlu 65 yaşındaki Cemil Bengi, 1 yıl önce aldığı 3 tekerli elektrikli motosikletinin yolda giderken şarjının bitmesi ve her gün aküleri şarj etme işinden bunalınca Karadenizli zekasını konuşturdu. Bengi, aracına sanayide güneş enerji sistemi monte ettirdi. Yaşlı adam güneş sistemi sayesinde hem aracının menzilini uzattı hem de aküleri şarj etme yükünden kurtuldu. Aracını sürerken bile şarj edebildiğini ifade eden Cemil Bengi, sistemin görenlerin dikkatini çektiğini, yolda gören diğer sürücülerin panel hakkında kendisinden bilgi aldığını söyledi.

"Yolda hareket halindeyken de akülerim şarj oluyor"

Monte ettirdiği sistem sayesinde hareket halindeyken bile akülerinin şarj olduğunu ifade eden Cemil Bengi, "Güneş panelini sanayide yaptırıp, aracıma taktırdım. Güneş paneli, hapsettiği enerjisi kendi aküsüne aktarıyor. O akü de aracımda bulunan diğer 6 aküyü şarj ediyor. Bu sistem sayesinde aracımı elektriğe bağlayıp şarj etme ihtiyacı duymuyorum. Yolda giderken bile akülerim şarj oluyor. Sistem sayesinde elektriğe takıp şarj etmeme gerek kalmadı. 3 aydır bu sistemi kullanıyorum. Bunu yaptırmadan önce her gün aracımı şarj etmek zorunda kalıyordum. 10 bin TL harcayarak bu sistemi kurdurdum. Zaten fazla elektrik harcamıyordu ama hem yolda kalmamak için hem de prizle uğraşmamak için bu sistemi monte ettirdim" dedi.

10 bin TL masrafla kurdurduğu sistem hakkında yolda gören diğer sürücülerin de kendisinden bilgi aldığını aktaran Bengi, merak eden herkese sistemi anlattığını, birçok sürücünün de kendisi gibi bu sisteme geçtiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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