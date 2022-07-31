Samsun yerel haberleri | Samsun Devgeriş Mahallesi'nde "Koku Yapıyor" Gerekçesi ile Ağıllar Yıkılmak İsteniyor

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da Devgeriş Mahallesi halkına Samsun Büyükşehir Belediyesi koku yapıyor gerekçesi ile hayvancılık ile uğraşan halka ağıllarını yıkmaları talimatı verildi. Devgeriş Mahallesi Muhtarı, Canik Belediyesi Meclis Üyesi Hale Günaydın, Canik CHP İlçe Başkanı ve CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel buna tepki gösterdi.

Samsun'un Canik ilçesinin Devgeriş Mahallesi halkı uzun yıllardır tütün mahsulüyle ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor. Tütün mahsulünün Devgeriş Mahallesi'nde yasaklanmasının ardından tek geçim kaynakları olan hayvancılığa da "ağıllarınız kokuyor" gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından yıkın talimatlarda bulunulmasına CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, tepki gösterdi.

"KÖYÜMÜZ ÖYLE BİR DURUMDA Kİ MAHALLE DESENİZ MAHALLE DEĞİL KÖY DESENİZ KÖY DEĞİL"

Türkel konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Devgeriş Mahallesi Muhtarı, CHP Canik İlçe Başkanı, CHP İlçe yönetim kurulu üyesi ve Canik Belediyesi CHP'li belediye meclis üyesi Hale Günaydın ile birlikte dernek binasında Devgeriş'in sorunlarıyla ilgili bilgiler aldık. Devgeriş dediğimiz köy aslına mahalle. Büyükşehir kapsamında bir mahalle. Hemen arkasına sırtımız çevirdiğimizde Canik ilçesinin Hasköy mahallesine vermiş. Merkeze de yaklaşık 2-3 km uzaklıkta. Aslında şehir merkezinin mahallelerinden birisi konumuna gelmiş ama Devgeriş köyümüz öyle bir durumda ki mahalle deseniz mahalle değil köy deseniz köy değil. Büyükşehir yasaları kapsamında mahalle kapsamına alınmış, özellikle de Devgeriş dediğimiz bu köy, uzun yıllardır da hayvancılıkla geçimini sağlayan, tarım ile geçimini sağlayan, merkeze en yakın köylerimizden birisi. Şimdi Büyükşehir kapsamında Devgeriş Mahallesi'ndeki hemşerilerimize diyorlar ki, 'Hayvancılık yapmayın, hayvancılığı kısıtlayın' Neden? 'Şehre yaklaştınız. Koku olabiliyor, ağıllarınızı yıkın' Kıymetli muhtarımız diyor ki bundan yıllar önce tütünü bitirdiler, tütünü yasakladılar şimdi de hayvancılığı yasakladılar. 'Hayvanlarınız koku oluyor ağıllarınızı yıkın' diyorlar. Biz ne yapacağız?"