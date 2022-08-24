Samsun yerel haberleri | Samsun Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Tekcan'dan Fatura Yolsuzluğu İddiası: "Sorumlu Yalnız Tek Bir Kişi Midir?"

Gelen Samsun haberlerine göre Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, belediyenin yol ve bakım işleri için kiraladığı araçlarla ilgili 1,4 milyon liralık usulsüz kesilen faturanın tespit edildiğini belirterek, “Sorumlu yalnız tek bir kişi midir? Bunun amirleri nerededir? Teknolojiye milyonlarca lira harcayan Büyükşehir Belediyesi bir kamyonun puantajını dahi tutmaktan aciz bir durumdadır" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, belediyenin yol ve bakım işleri için kiraladığı araçlarla ilgili 1,4 milyon liralık usulsüz kesilen faturanın tespit edildiğini belirterek, "Sorumlu yalnız tek bir kişi midir? Bunun amirleri nerededir? Teknolojiye milyonlarca lira harcayan Büyükşehir Belediyesi bir kamyonun puantajını dahi tutmaktan aciz bir durumdadır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, belediyeyle ilgili bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Tekcan, şunları ifade etti:

"Kamu idaresinde liyakat yani emanetlerin ehline verilmesinin önemi bir daha ortaya çıktı. Yeniden yapılanma sonucunda Fen İşleri Daire Başkanlığı, Fen İşleri ve Yol ve Bakım İşleri Daire Başkanlığı adı altında iki bölüme ayrıldı. 2021 yılının temmuz aynıdan sonra yeni daire başkanları ve bu daireler bağlı alt kadrolar ile teşkil edildi. Yeni Yol ve Bakım İşleri Daire Başkanı kendi kadrosunu kurarak, üst düzey bürokratlarını da es geçerek icra faaliyetlerinde direkt Büyükşehir Belediye Başkanı ile işlerini görme gayretine düşmüştür.

"3 AY ÇALIŞMIŞ GİBİ BÜYÜKŞEHİRE FATURA KESİLİYOR"

Liyakat sahibi olmayan kişilerin işe alınmaları, bunlara görev verilmesi türlü sorunları beraberinde getirmiştir. Temmuz ayında kendisine görev tevdi edilen Yol İşleri Daire Başkanı, yol ve bakım işleri için iş makinası ve araç kiralamaktadır. Kiralanan araçlar dolu depo ile teslim alınıp iş bitiminde dolu depo ile işten çıkışları verilmektedir. Sürücüsüz dolu depo ile teslim alınan iş makinası ve kamyon araçlarına Araç Takip Cihazı (Arvento) takılmak suretiyle gün içinde kaç km yol yaptı, hangi bölgeler de ne kadar çalıştığı kayıt altına alınmaktadır. Kiralama işleri ilgili ilçe şube müdürlükleri tarafından yapılmakta olup puantajları bu müdürlükler tarafından tutulmakta, hak edişleri hesaplanmaktadır. İlgili şube müdürlüklerinde çalışan araçlar ihtiyaç duyuldukları anda başka ilçelere gönderilmektedir. Ama bu gönderim sonunda başka ilçede çalışan aracın ne kadar çalıştığı ilgili ilçe müdürlüğü tarafından görülmemekte, Arvento sisteminden görülmektedir. Arvento sistemi Samsun'da tek merkezden yürütülmektedir. Ayrıca yakıt deposuna da Taşıt Tanıma Sistemi ile çalışan bir alıcı takılarak hangi gün ne kadar yakıt aldığı da kayıt altındadır. Bütün bu somut ve sabit bilgiler mevcutken 2021 yılında Arvento sistemini takip edip şube müdürlerine raporlayan adı L. olan makine mühendisi işten ayrılan kamyonlara 10-11-12. aylarda çalışmış gibi göstererek Büyükşehir e- fatura kestiriyor. Büyükşehir de bu faturaları ödüyor. İlçe şube müdürlerinden birisi durumu fark ediyor ve Yol ve Bakım İşleri Daire Başkanı'na bilgi veriyor. Daire Başkanı konuyla nedense ilgilenmiyor, bu sefer ilgili ilçe şube müdürü konuyu genel sekreter yardımcısına götürüyor. Genel sekreter yardımcısı durumu başkana anlatıyor. Başkan hemen teftiş kurulunu devreye sokuyor ve inceleme başlatıyor. İnceleme sonucunda ifade edildiğine göre 1.400.000,00 TL usulsüz ödeme tespit ediliyor ve muhataplarından bu paralar tahsil ediliyor. Çünkü araçlarını kiraya verenlerin ayrıca büyükşehirde teminatları da mevcuttur. Olay teminat mektuplarının geri alınması esnasında fark edilmiştir.

"BİR KAMYONUN PUANTAJINI TUTMAKTAN ACİZDİR"

Bu kişiler büyükşehir tarafından ihale yasaklısı olarak ilan ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, makina mühendisi L. hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurunda bulunuyor. 8 tane ilçe müdürlüğüne de incelemeden puantajları imzaladıkları içinde uyarı cezası veriliyor. Şimdi burada sorulacak soru şudur; kendine şube müdürü tarafından yapılan şikayet ve ihbar neticesinde Yol ve Bakım İşleri Daire başkanı neden ceza almamaktadır, soruşturmaya dahil olmamaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde kimlere kimlerin tasarrufu ile görev verilmektedir. Bu ikinci bir Bahattin K. olayıdır. Her sene Büyükşehir Belediyesi'nde bu olaylara şahit mi olacağız? Samsun kenti bunu hak etmemiştir. Liyakatsiz kişilerle doldurulan önemli ve kilit pozisyonlarda bunun gibi ne kadar daha olay göreceğiz? Sorumlu yalnız tek bir kişi midir? Bunun amirleri nerededir? Teknolojiye milyonlarca lira harcayan Büyükşehir Belediyesi bir kamyonun puantajını dahi tutmaktan aciz bir durumdadır. Yapılan bilgi, teknoloji, araştırma binaları beyhude yapılar olmaktan ileri gitmeyecektir. Büyükşehir önce liyakatli insanlar ile çalışmayı öğrenmelidir. Ben yaptım oldu mantığı ile çalışmamalıdır. İl merkezimizde tüm yeşilimizi katleden, hukuksuz imar uygulamaları ile kanun tanımazlık yapan Büyükşehir şimdi kendi yargı yoluna başvurmaktadır. Bu yolsuzluğun, hırsızlığın tüm muhatapları bulunmalı, ucu nereye varırsa varsın en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu konuda ihmali olanlar derhal işinden el çektirilmelidir. Liyakatsiz insanlara, işin ehli namuslu, dürüst insanlara işler, makamlar teslim edilmelidir. Yazık oluyor bu kentimize çok yazık."