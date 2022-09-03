Samsun yerel haberi | Ses Samsun Şubesi'nden Alaçam Asm'deki Olayla İlgili Açıklama: "Bunun Sorumlusu Hekimler Değil, Sağlık Hizmetini Özelleştiren İktidarlardır"

Samsun yerel haberine göre Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, Alaçam Aile Sağlığı Merkezi’nde bir doktorun giderlerini kendisinin karşıladığı gerekçesiyle malzemeleri söküp götürmesiyle ilgili “Yaşanan bu olayın sorumlusu hekimler değil, sağlık hizmetlerini özelleştiren siyasi iktidarlara bakılmalıdır” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, Alaçam Aile Sağlığı Merkezi'nde bir doktorun giderlerini kendisinin karşıladığı gerekçesiyle malzemeleri söküp götürmesiyle ilgili "Yaşanan bu olayın sorumlusu hekimler değil, sağlık hizmetlerini özelleştiren siyasi iktidarlara bakılmalıdır" dedi.

SES Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, Alaçam ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi R.D.'nin yaşadığı olayla ilgili açıklama yaptı. Ocak, şunları söyledi:

"Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, AKP hükümetinin iktidara gelmesi ile hız kazanmış 'Sağlıkta Dönüşüm Aldatmacası' ile hayata geçirilmiştir. AKP tek başına iktidar olmasının avantajını kullanarak, birinci basamak temel sağlık hizmetlerinin verildiği, sağlık ocakları kapatılmış yerlerine Aile Sağlığı Merkezleri adı altında aile hekimliği uygulamasını getirmiştir. 16 yıl önce başlatılan bu sistem, 10 yıldır tüm ülkede uygulanmakta ve hem sağlık emekçileri açısından hem de hizmet alan toplum için sorunlar yumağına haline gelmiştir.

"AİLE HEKİMLERİ İŞLETMECİYE, SAĞLIK EMEKÇİLERİ İŞ GÜVENCESİZ İŞÇİLERE, HASTALARDA MÜŞTERİYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR"

Aile hekimleri işletmeciye, sağlık emekçileri iş güvencesiz işçilere, hastalarda müşteriye dönüştürülmüştür. İlimiz Samsun Alaçam ilçesinde, aile sağlığı merkezinde yaşanan bir olay artık aile hekimliği sisteminin uygulanamaz hale geldiğinin örneğidir. Aile Hekimi R.D'nin yerine başka bir hekim görevlendirilmiş, R.D giderlerini kendisinin karşıladığı, bakım onarım ve sarf malzemelerin bedelini yerine gelen hekimden talep etmiş, bu isteği reddedilince, çalıştığı aile hekimliğinden ayrılırken malzemeleri götürmüştür. Olay İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilmiş, müdürlük tarafından aile sağlığı merkezlerinde hekimlerin sözleşmeli çalıştıkları puanlarına göre boş olan başka bir kuruma gönderilebileceklerini ve aile sağlığı merkezlerinin iç düzenlemelerini kendilerinin karşıladığı bilgisi verilmiştir. Basında ve sosyal medyada R.D hedef haline getirilmiştir."

"YAŞANAN BU OLAYIN SORUMLUSU HEKİMLER DEĞİL, SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÖZELLEŞTİREN SİYASİ İKTİDARLARA BAKILMALIDIR"

Yaşanan bu olayın sorumlusu hekimler değil, sağlık hizmetlerini özelleştiren siyasi iktidarlara bakılmalıdır. Hekimlerin hastalarına ayırması gereken zamanı ne kadar hasta başvuru yaptı, karda mıyım, zararda mıyım, giderlerimi karşılayabilecek miyim, kira artışım ne kadar olacak, cari ödemem geldi mi şeklinde motivasyon düşüklüğü yaşamalarına neden olmaktadır. ASM giderlerinin tamamı cari hesaplar kaleminden değil, genel bütçeden karşılanmalıdır. Ekonomik krizin tavan yaptığı günümüzde kamuya ait olmayan ASM'lerin kiralarındaki dudak uçuklatan artış, sarf malzemeleri enflasyon oranında artarken, cari ödemelerdeki artış memur maaş zammıyla aynı oranda kalmakta ve gelirlerde azalmaya yol açmaktadır. Cari ödemelerin geç ödenmesi ya da ödenmemesi sistemi işlemez hale getirmiştir. Son çıkan Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği nedeni ile aile sağlığı merkezi hekimleri ve sağlık çalışanlarının yaşanan sorunlarla ilgili konuşamaz hale getirilmiştir."