Samsun yerel haberi: İbb'nin Elazığ'da İnşa Edeceği Okulun İhalesi 10 Ağustos Çarşamba Günü Yapılacak - Haberler

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Samsun yerel haberi: İbb'nin Elazığ'da İnşa Edeceği Okulun İhalesi 10 Ağustos Çarşamba Günü Yapılacak

Samsun yerel haberi: İbb'nin Elazığ'da İnşa Edeceği Okulun İhalesi 10 Ağustos Çarşamba Günü Yapılacak

Samsun haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da inşa edeceği okulun ihalesi, 10 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'da inşa edeceği okulun ihalesi, 10 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan okulların yıkılması sonrasında kentte okul sorunu yaşanmaya başlanmıştı. CHP'li Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un talebi üzerine kentte okul yapma kararı almıştı. İçişleri Bakanlığı ve Elazığ Valiliği, kentte okul yapmak isteyen CHP'li belediyelere aylarca cevap vermemişti.

İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin okul yapma kararın ardından 5 Şubat'ta yapılan protokol imza törenine katılan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, görevinden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı'na koordinatör olarak atanmıştı. Görevden alınan Gürtürk'ün yerine İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit getirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Elazığ'ın Sürsürü mahallesinde inşa edilecek olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin ihale, çıkartılan bürokratik engeller nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl sonra yapılacak. İhalenin, 10 Ağustos'ta saat 10.30'da açık usulle yapılacağı öğrenildi.

Erol'un sözünü aldığı iki okulun ihale süreçlerinin de yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Fotoğraf: Arşiv

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ANKA / Yerel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Elazığ İzmir Yerel Haberler

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