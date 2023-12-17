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Samsun'un Kavak ilçesine yılın ilk karı yağdı

17 Aralık 2023 11:34 Güncelleme: 11:36 Abone Ol

Samsun'un Kavak ilçesinde dün gece yarısı yağan aralıklarla devam eden kar yağışı kısa zamanda ilçeyi beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Kavak ilçesi yüksek yerleşim birimlerinde kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı öğrenildi.