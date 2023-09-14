Samsun'un Canik İlçesinde Evlerine 170 Basamak Merdiven Çıkarak Ulaşabilen Vatandaşlar Tepkili: "Cenazemizi Bile Aşağı Yoldan Kaldırıyoruz"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'un Canik ilçesi Derbent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar her selde evlerini su bastığını, evlerine ulaşmak için 170 basamak merdiven çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Sokaklarına ambulans dahi gelemediğini belirten mahalle sakinleri, "Cenazemizi biz aşağıda yoldan kaldırıyoruz. Buraya cenaze gelmiyor, bu mahallede başka hiçbir şey yok. Yangın çıktığında itfaiye yok" dedi.

İYİ Parti Canik İlçe Başkanı Saydam Bayram, Samsun'un Derbent Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Evlerine ulaşabilmek için 170 basamak çıkmak zorunda kaldıklarını belirten mahalle sakinleri, yolun yapılmamasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Ali Kemal Kol, şunları söyledi:

"CENAZEMİZİ BİLE AŞAĞI YOLDAN KALDIRIYORUZ"

"Buraya gelen adam 170 tane merdiven çıkacak. Sadece şuradan, buranın dolmuşu yok bu mahallenin. Bu mahallede dolmuş yok. Buraya gelen adam, önce aşağıda Kirazlık arabasına binecek, toprak kayması oldu. Şu evi bastı, bu evin temelleri, alttaki evin altına gidin bakın orası hep yıkılmış. Yukarından aşağıya geliyor, cenazemiz oldu ambulans gelmedi bize, gelemedi. Cenazemizi biz aşağıda yoldan kaldırıyoruz. Buraya cenaze gelmiyor, bu mahallede başka hiçbir şey yok. Yangın çıktığında itfaiye yok. Bakın şu evin sahibine felç vurdu. Ambulans çağırdık, ambulans buraya geldi, doktorlar 'biz dediler bunu buradan aşağıya indiremeyiz' dediler. 'Risk alamayız, burada düşer sedyeden' dediler adamı bıraktılar gittiler. 'Siz dediler aşağıya indirin biz alalım öyle gidelim' dediler. Adamı buradan köylüler indirdi, bu mahallenin milleti toplandı adamı ambulansa koyup hastaneye getirdiler. Ben burada 30 yıldan beri oturuyorum. Ben belediye başkanının yanına en son gittim, bana dediği kelime '3 sene önce içinde burayı sizden alacaklar, siz burayı boşaltın satın'. 'Ben buraya 13 trilyon para ayırmışım, şu mahallenin 17 metre genişliğinde yol vuracağım' dedi ben oraya. 17 metre yolu ne edecek bu mahalle. Bu aşağıdaki gitsinler ölçsünler 17 metre var mı genişliği. Daire başı 100 bin lira biçmişler buraya, her daireye 100 bin lira, TOKİ'den ev verecekler, dedim ki TOKİ'nin evi kaç lira, 1 milyon 500 bin lira, 1 milyon 400 bini ben nereden vereceğim size?"

"YOLUMUZU YAPAN OYUMUZU ALIR"

Selden zarar görenlerden biri olan Emine Şimşek, "Bakın ta oradan beri insan pazara gidiyor, bir şeyler götürüyor, elde çekecek çekecek gel. Biz yol istiyoruz. Diyeyim de bak hangi partiden olduğunuzu bilmiyorum. Yolumuzu yapan oyumuzu, bu mahallenin oyunu alacak. Ben bunu söylüyorum" dedi. Mahalle sakini Safinaz Kasap ise "Hiç gidilecek yer var mı, gördünüz mü? Ambulans geçemiyor. Bizim çok zor durumumuz var yani, bizi dünya duysun. Eşim felç hastası, her şey benim sırtımda. Yol istiyoruz. Buraya bakmalarını istiyoruz. Ne isteyelim daha görüyorsunuz 50 senedir buradayız. Yolumuz gelsin" diye konuştu.

"BU İNSANLAR 50 YILDIR BU EZİYETİ YAŞIYORLAR"

İYİ Parti Canik İlçe Başkanı Saydam Bayram ise şunları söyledi:

"İstedim ki hepiniz gelin gözlerinizle görün. Burası gerçekten anlatılacak değil yaşanılacak ve insanların dertlerini dinlediğiniz zaman, içselleştirip yazacağınız bir bölge. İlk geldiğimiz zaman ben kendi adıma utandım. 10 aylık ilçe başkanıyım, ben buraya nasıl gelmedim. Geldim ama başka mesafelere geldim. Burada bu eziyeti nasıl görmedim, niye bana bunu birileri söylemedi diye inanın kendimden utandım. Ben muhalefetin ilçe başkanı olarak, utanmışken belediye başkanı bu hükümeti kaç yıldır, bakın bu insanlar 50 yıl önce gelmişler, 50 yıldır bu eziyeti yaşıyorlar burada ve hiç kimse el atmamış bu insanların mağduriyetine. İnsanları dinliyorsunuz, kanser olanı var, diyalizde olanı var, yol görüyorsunuz bir yol yapılmış, yukarıya çıkmanız eziyet, aşağıya inmeniz bir başka eziyet. Büyük büyük selden rögarlar açılmış, kanallar açılmış, insanlar hayvanlarını nasıl koruyacaklarını bilememişler. Her yağmur yağdığında yukarıda geçen yıl yapılan yoldan dolayı gelen yağmurdan dolayı her yağmurda biz sabaha kadar tetikte bekliyoruz diyor. Biraz önce bir yaşlı teyzemiz ne dedi, 'ilaçlarımı içmiyorum ki uyuyakalırım diye'. Hayvanlarım gider korkusuyla sabaha kadar oturuyormuş. Böyle bir dönemde bu asırda şunu yaşamak inanın gerçekten korkunç. Ben bu Canik'in makus kaderinin 2012'de başladığını düşünüyorum. O kapıcı dairesinde ölen, insanlarla dere yatağına yapılan evlerle, TOKİ'deki evlerle başladı bu süreç, o dönemin DSİ Müdürü, Yusuf Ziya'sı, Osman Genç'i hepsi aklandı. Ölenlere olan oldu, kalan mağdurlar aynen devam ediyor. O dönemden hala o selden mağdur olan bölgede insanlar var. Evlerinden hala mahkemelik hiçbir sonuç alamamışlar. Geliyorlar ama elimizden bir şey gelmiyor. Yaşanılanları raporlamışlar, mahkeme sonuçlarını gösteriyorlar, inanın hiçbir şey yapamıyoruz. Avukatlara soruyoruz, soruşturuyoruz, diyorlar ki kaymakama kadar insanlar gidiyorlar, hiçbir şey yok, size para falan yok diyorlar. Hiçbir hizmet alamıyorlar inanın. Evlerinin ortasından yağmur, seller geçmiş, evlerinde o şekilde yaşamak zorunda insanlar.

"BURAYI GÖRMEYEN KİMSE SAMSUNLUYUM DEMESİN"

Bugün basının burada olacağını duydu belediye, 3 ayrı yerde sizde gördünüz çalışmalar başlatmışlar ama bunun hepsi göstermelik bir çalışma. Farkındaysanız ciddi olarak yapılan hiçbir şey yok. Yine büyük bir yağmurda yine aynı eziyetler çekilecek. 165 basamakla evlerine gitmesi ne demek? Yol yok, duydunuz değil mi biraz önce beyefendi ben diyor, '30 yıldır bir karpuzu evime almadım' diyor. Taşınamaz mümkün değil. İnsanlar kendilerini taşımakta zorlanırken, ellerinde bir ekmek götürmekte bile gerçekten zorlanırlar. O yüzden ben, bakın her cumartesi bunu özellikle duyurmak istiyorum. Buraya Samsun'dan gelen vatandaşları ilçemizden buraya tur düzenleyeceğim. Samsun'u Samsunlu burada gelsin tanısın diye. Gerçekten burayı görmeyen kimse ben Samsunluyum demesin. Burada yaşasın, buranın rezilliğini görmesi lazım ki, en azından oy verirken belki eli titrer, belki acabası olur, belki vermez. Yerel seçimler var önümüzde, bu yerel seçimler de artık vicdanınızı elinize koyun, bana olmuyor demeyin, bakın insanları, yarın kime ne olacağının hiçbir garantisi yok bu ülkede, hele de Canik'te yaşıyorsanız, canınızı evinize sağlam götürebiliyorsanız şükreder durumdayız. Gerçekten çok kötü durum."