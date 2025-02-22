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Samsun'un Bafra ilçesinde dev kardan adam yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde dev kardan adam yapıldı
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Bafra'da esnaflar, 4 metre 20 cm boyunda dev bir kardan adam yaparak kış aylarının keyfini çıkardı. İki yıl aradan sonra yeniden yapılan kardan adam, mahalle sakinleri tarafından beğenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen esnaflar, 4 metre 20 cm boyunda dev bir kardan adam yaptı.

Bafra Çilhane Mahallesi'nde çeşitli sektörlerden iş yerleri bulunan esnaflar, kışın keyfini çıkarmak için bir araya geldi. Esnaflardan Zeki Tulum, ilçede iki yıldır yoğun kar yağışı görülmediğini belirterek, "İki sene önce de kardan adam yapmıştık. Bu yıl kar yağınca tekrar bir araya gelip bu anıyı yaşamak istedik. Sabah 10.00'da başladık ve yaklaşık 5 saatte tamamladık. Eğlenceli bir çalışma oldu" dedi.

Mahalle sakinleri de dev kardan adamı büyük bir beğeniyle karşıladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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