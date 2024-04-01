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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ilk kadın muhtar seçildi

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yerel seçimde oturduğu mahalleden aday olan Kübra Fermanlı Engizli, ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı olan Kübra Fermanlı Engizli (34), yapılan seçimde 127 oy alarak 4 erkek rakibini geride bırakıp, Yukarı Engiz Mahallesi'nde muhtar seçildi. Engizli, böylece ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu.

Muhtar seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Engizli, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde çıkmış olduğum muhtarlık yolumda beni yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Devlet, kamu ve kuruluş imkanlarından yararlanarak mahallem için elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım. 19 Mayıs'ımızın ilk kadın muhtarı olarak onur duyuyorum" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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