Samsun TSO, Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Yardımı Yaptı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB iş birliği ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda yardımında bulundu.

Samsun TSO, Ramazan ayında bir kısmı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden olmak üzere toplam 750 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptı. İhtiyaç sahipleri, içinde 12 çeşit temel ihtiyaç malzemesi bulunan erzak paketlerini verilen kupon karşılığında anlaşmalı marketten aldı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir Ramazan ayını daha geride bıraktıklarını belirterek, "Mübarek Ramazan ayı boyunca toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün en güzel örneklerini hep birlikte yaşadık. Biz de oda olarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin desteğiyle maddi durumu elverişsiz ailelere destek olmaya gayret gösterdik. Bu yıl 750 aileye ulaştık. Geleneksel hale gelen yardımlarımız inşallah devam edecek. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi. - SAMSUN