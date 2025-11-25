Haberler

Samsun Kadın Dayanışması'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenledikleri yürüyüş ve basın açıklaması ile kadınların yaşamı ve özgürlüğü için mücadele edeceğini vurguladı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yürüyüş ve basın açıklaması düzenleyerek "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, yaşamı ve özgürlüğü savunuyoruz" mesajı verdi.

Samsun Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenleyerek, basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Dünya çapında milyonlarca kadın; evde, işte, okulda, sokakta, dijital ortamda ve hayatın her alanında görünür ya da görünmez türlü şiddet biçimleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu gerçek, yalnızca bireysel bir sorun değil; toplumsal, hukuksal ve kültürel boyutları olan köklü bir eşitsizliğin sonucudur. 25 Kasım, bu eşitsizliğin karanlığına karşı ortak bir ses yükseltmek, dayanışmayı çoğaltmak ve mücadeleyi büyütmek için önemli bir gündür. Erkek devlet şiddetine, erkek egemenliğine, savaşa, sömürüye, yoksulluğa karşı, yaşamı savunuyoruz! Barış, emek, eşitlik ve demokrasi mücadelesini yükseltiyoruz: Şiddetsiz, eşit özgür bir yaşam için mücadelede kararlıyız diyoruz.

Biz kadınlar, AKP MHP Faşist iktidarına karşı, önlemediğiniz kadın cinayetlerine karşı, kadına yönelik şiddetin cezasızlığına karşı, güvencesiz işlerde ucuz işgücü olarak öldürülmeye karşı, bedenlerimizin tahakküm altına alınmasına karşı, homofobiye ve Transfobiye karşı, aile yılına karşı, mücadeleden vazgeçmiyoruz. Diyanet fetvalarıyla yaşamlarımızın kuşatılmasına karşı, mahallelerde, işyerlerinde hayatın her alanında isyanımızı büyütüyor, özgür ve korkusuz bir yaşamı kazanmak için hep birlikte mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Hayatlarımızı ve geleceğimizi kendi mücadelemizle, dayanışmamızla, kız kardeşliğimizle birlikte örmekten başka çaremizin olmadığını biliyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.