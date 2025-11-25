Samsun Kadın Dayanışması'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yürüyüş ve basın açıklaması düzenleyerek "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, yaşamı ve özgürlüğü savunuyoruz" mesajı verdi.

Samsun Kadın Dayanışması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yürüyüş düzenleyerek, basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Dünya çapında milyonlarca kadın; evde, işte, okulda, sokakta, dijital ortamda ve hayatın her alanında görünür ya da görünmez türlü şiddet biçimleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu gerçek, yalnızca bireysel bir sorun değil; toplumsal, hukuksal ve kültürel boyutları olan köklü bir eşitsizliğin sonucudur. 25 Kasım, bu eşitsizliğin karanlığına karşı ortak bir ses yükseltmek, dayanışmayı çoğaltmak ve mücadeleyi büyütmek için önemli bir gündür. Erkek devlet şiddetine, erkek egemenliğine, savaşa, sömürüye, yoksulluğa karşı, yaşamı savunuyoruz! Barış, emek, eşitlik ve demokrasi mücadelesini yükseltiyoruz: Şiddetsiz, eşit özgür bir yaşam için mücadelede kararlıyız diyoruz.

Biz kadınlar, AKP MHP Faşist iktidarına karşı, önlemediğiniz kadın cinayetlerine karşı, kadına yönelik şiddetin cezasızlığına karşı, güvencesiz işlerde ucuz işgücü olarak öldürülmeye karşı, bedenlerimizin tahakküm altına alınmasına karşı, homofobiye ve Transfobiye karşı, aile yılına karşı, mücadeleden vazgeçmiyoruz. Diyanet fetvalarıyla yaşamlarımızın kuşatılmasına karşı, mahallelerde, işyerlerinde hayatın her alanında isyanımızı büyütüyor, özgür ve korkusuz bir yaşamı kazanmak için hep birlikte mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Hayatlarımızı ve geleceğimizi kendi mücadelemizle, dayanışmamızla, kız kardeşliğimizle birlikte örmekten başka çaremizin olmadığını biliyoruz."