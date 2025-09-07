Samsun Kadın Dayanışması'ndan Filistin İçin Protesto

HABER: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun Kadın Dayanışması, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını protesto ederek, Gazzeli kadınlarla dayanışma çağrısında bulundu ve Türkiye'den somut yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Samsun Kadın Dayanışması, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı eylem düzenledi.

Kadınlar adına açıklama yapan Eda Efil, "7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarda on binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını, nüfusun büyük kısmının yerinden edildiğini" belirtti.

Efil, işgal saldırılarında ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu vurguladı, "Filistinli kadınların taciz, tecavüz ve sağlık hizmetine erişim engeli gibi ağır koşullarla mücadele ettiğini" ifade etti.

"AKP-MHP iktidarının saldırılara karşı hamasetten öteye gitmediğini" kaydeden Efil, "İsrail'e tam ambargo ilan edilmeli, askeri, siyasi, ticari ve kültürel tüm ilişkiler kesilmeli, limanlar İsrail'e giden gemilere kapatılmalıdır" dedi.

Samsun Kadın Dayanışması bütün kadınları Filistin halkına destek olmaya çağırdı.