Samsun haberleri! Samsun'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu Yerel Haberler Samsun haber: Samsun'da patenli 2 gencin, her gün binlerce aracın geçtiği yol üzerindeki araçların arasında tedbirsiz yolculuk yapmaları yürekleri ağızlara getirdi. Samsun'da patenli 2 gencin, her gün binlerce aracın geçtiği yol üzerindeki araçların arasında tedbirsiz yolculuk yapmaları yürekleri ağızlara getirdi. Akşam 20.00 civarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda 2 gencin akan trafikte yolun ortasında kasksız ve tedbirsiz yolculuk yapmaları pes dedirtti. Seyir halindeki bir otomobillerin yanlarında ve arkasında patenle hızlı bir şekilde giden gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patenli gençler, çevredeki vatandaşların uyarılarını da dikkate almadan tehlikeli yolculuğa devam etti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Samsun Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Samsun haberleri! Samsun'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.