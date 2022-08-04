Samsun haberleri: CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel: "6-7 Bin Dönüm Karpuz Tarlada Kalmış Durumda"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Bafra'da karpuz üreticisinin çok büyük bir kayıp içinde olduğunu belirterek "6-7 bin dönüm karpuz tarlada kalmış durumda. Eğer bir hafta içerisinde bu karpuzlar alıcı bulamazlar ise tarlayla birlikte hepsi sürülecek. Yazık değil mi, bu milletin emeklerine?" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Tükel, Bafra İlçe Başkanı Vahit Perçin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bafra'da sebze halinde komisyoncular ve esnafla bir araya geldi. Tükel ve beraberindeki heyet, daha sonra Kuşçular köyünde çiftçinin sıkıntılarını dinledi. Karpuz tarlasında açıklama yapan Tükel, şöyle konuştu:

"Bugün Bafra İlçe Örgütümüzle birlikte Bafra ovasındayız. Köylülerimizle üreticilerimizle bir araya geldik. Tabii buraya gelmeden önce hal esnafıyla dertleştik. Hal esnafının dertlerini sıkıntılarına çareler aradık. Yalnız burada çok enteresan bir olayı, çok büyük bir kaybı, çok büyük bir yarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu içinde bulunduğumuz tarlada yaklaşık 150 ila 200 ton arası karpuz var. Bu tarlanın maliyeti, yaklaşık maliyeti 150 bin civarı. Yani ablamız, kardeşlerimiz buraya, 150 bin lira civarı masraf yapmış. Fide dikmiş, ilaç atmış, gübre atmış bir sürü işçilik ve bir sürü emek vermiş.

"KARPUZLAR BIRAKIN 1 TL'Yİ 5 KURUŞA BİLE ALICI BULAMIYOR"

Gecesini gündüzüne katarak bu karpuzları adeta bebek gibi yetiştirmiş ve şu an itibariyle bu karpuzlar bırakın 1 TL'yi 5 kuruşa bile alıcı bulamıyor. Şu an bu tarlada 150 ton karpuz fide parasına bile alıcı bulamıyor. Fide parası 30-35-40 bin liraya bile alıcı bulamıyor, satamıyor. Hal esnafına, biz karpuzu alıp satmak istiyoruz ama nakliyeler çok para. Mazot parasının altından kalkamıyoruz. Mazotun yüksekliğinden dolayı 3 liralık nakliye çıkmış 13 liraya İstanbul'a, Ankara'ya karpuzları sevk edemiyoruz diyorlar. Geldik Bafra Ovası'na çiftçilerimiz, buradaki, kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız diyor ki 'benim günahım nedir'.

"6-7 BİN DÖNÜM KARPUZ TARLADA KALMIŞ DURUMDA"

'Ben buraya karpuz ektim, çoluğumun çocuğumun rızkını kazanmak için. Buraya bir sürü emek verdim, bir sürü çaba gösterdim, bir sürü para bağladım. Ben battım' diyor. Sadece bu aile, dostlarımız değil, şu an itibariyle Bafra Ovası'nda arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitlere göre yaklaşık 6-7 bin dönüm karpuz tarlada kalmış durumda. Eğer bir hafta içerisinde bu karpuzlar alıcı bulamazlar ise, tarlayla birlikte hepsi sürülecek. Yazık değil mi, bu milletin emeklerine? Yazık değil mi hemşerilerimizin, dostlarımızın, çekmiş olduğu çileye yapmış olduğu yatırıma? Biz buradan CHP il örgütü olarak, il başkanlığı olarak diyoruz ki, bu milletin derdine bir an önce çare bulun. Şu karpuzlar ellerinde kaldı. Yarın kışlık ürünler ne olacak belli değil. Bunun önüne çeltik, para edecek mi etmeyecek mi belli değil. Bu plansızlığa, bu çaresizliğe bu sahipsizliğe artık son verin. Bu millete bu tarlada gecesini gündüzüne katıp çile çeken hemşerilerimizin dertlerine çare bulun diyoruz."