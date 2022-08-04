Samsun haberleri! Bes Samsun Şube Başkanı Tuluk: "Avrupa'da Emekliler Ülke Ülke Gezerken Ülkemizdeki Emekliler Daha Fazla Promosyon İçin Banka Banka Geziyor"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, "Avrupa'da emekliler ülke ülke gezerken ülkemizdeki emekliler daha fazla promosyon için banka banka geziyor. Yeni promosyon anlaşmaları 34 bin 300 TL'yi geçerken eski promosyon anlaşmaları yeniden düzenlenmelidir" dedi.

KESK'e bağlı BES'in Samsun Şube Başkanı Yılmaz Tuluk, emeklilerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tuluk, şöyle konuştu:

"SADECE ADALET BAKANLIĞI'NDA EŞİTSİZLİK VARDIR"

"Avrupa'da emekliler ülke ülke gezerken, ülkemizdeki emekliler daha fazla promosyon için banka banka geziyor. Yeni promosyon anlaşmaları 34 bin TL'yi geçerken eski promosyon anlaşmaları yeniden düzenlenmelidir.

Tüm çalışanlar bir bütündür. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı bakanlığı değildir. 17 bakanlığın 16'sı eşit promosyon alırken, sadece Adalet Bakanlığı'nda eşitsizlik vardır. Sağlık Bakanlığı'nda doktor ve hizmetli, Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen ve diğer personeller, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işçi ile memur arasında promosyon ödemesini kamu çalışanları eşit bir şekilde almışlardır. Adalet Bakanlığı'nda yenilenecek banka promosyon sözleşmesinde, maaş üzerinden yüzde verilerek promosyon anlaşması uygulaması yerine, üzerinde anlaşılan promosyon miktarının unvan ayrımı yapılmaksızın herkese 2 yıllık promosyon anlaşması için birinci sınıf hakimin 1 maaşı kadar promosyon verilmelidir.

"KAMU İDARELERİ İLGİLİ BANKALARDAN REVİZYON TALEP ETMELİDİR"

Promosyon taleplerimiz:

Mevcut promosyon sözleşmelerinin iptali veya yenilenmesi için harekete geçmeliyiz, Kamu emekçileri ve üyesi oldukları sendikalar ilgili kamu kurum ve kuruluşuna başvurarak promosyon sözleşmelerinin değişen şartlara uyumunun sağlanmasını, yenilenmesini istemelidir.

Kamu idareleri ilgili bankalardan revizyon talep etmelidir. Bu revizyonun yapılmaması durumunda sözleşmeler idare tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihale açılmalıdır.

"CAYMA HAKKI GELMELİDİR"

Uygulama birliği sağlanması için bu konuda merkezi bir idari karar çıkarılmalı ve promosyon sözleşmelerini bütün kurum ve kuruluşların yenilemesinin önü açılmalıdır.

Yeni sözleşmeler 1 veya en fazla 2 yıllık olarak yapılmalı ve beklenmeyen durumlar için hüküm konulmalı, cayma hakkı gelmelidir.

Yaşasın BES yaşasın KESK yaşasın örgütlü mücadelemiz."