Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun haberi: Vezirköprü Belediyesi'nin ilaçlama yöntemi sosyal medyada alay konusu oldu

Yerel Haberler

Samsun haberi: Vezirköprü Belediyesi'nin ilaçlama yöntemi sosyal medyada alay konusu oldu

Samsun habere göre Samsun'un Vezirköprü İlçe Belediyesinin sivrisinekle mücadele yöntemi sosyal medyada alay konusu oldu.

Samsun'un Vezirköprü İlçe Belediyesinin sivrisinekle mücadele yöntemi sosyal medyada alay konusu oldu.

Vezirköprü Belediyesi'nin ilaçlama çalışması görenleri hem şaşkına çevirdi hem de kahkahaya boğdu. Traktörün sepetine su tankı ile ilaç konuldu. Belediye işçisi de tankın üzerine oturtuldu. Traktör sokakları dolaşırken, belediye işçisi tanka bağlı hortumla çevreye ilaç sıktı. İşçinin herhangi bir önlem almadan çevreye ilaç sıkması dikkat çekti. Bu an ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Durum sosyal medyada alay konusu oldu. Görüntünün altına "21. yüzyılda Vezirköprü'de sinekle mücadelede son teknoloji! Daha iyisi çıkıncıya kadar en iyisi bizim ki! Bizi kıskanmayın! Söz verdiğimiz gibi!" yorumları yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vezirköprü Samsun Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title