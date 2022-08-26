Samsun haberi... Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı provası

Samsun yerel haberine göre Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlenecek olan törenin provası yapıldı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlenecek olan törenin provası yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlenecek olan törenin provası gerçekleştirildi. Samsun'un farklı okullarından yaklaşık 30 öğrenci, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Tören Bölüğü ve Bando Ekibi'nin hazır bulunduğu olduğu provalarda son hazırlıklar ve geçişler yapıldı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahında kutlamalar ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Akabinde valilik binasında tebrikat töreni gerçekleştirilecek. Tebrikat töreninden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek bir dizi etkinlikle kutlanacak. - SAMSUN