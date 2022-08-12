Samsun haber! Ses Samsun Şube Başkanı Ocak "Bankalar Karlılık Rekoruna Doğru Koştururken Emekçiler Ayı Nasıl Çıkarabilirim Diye Kuruş Hesabı Yapıyor"

Samsun yerel yerel haberine göre Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şubesi, “Bankalar kazanırken, emekçiler kaybediyor. Banka promosyonu yenilensin” sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan imzaları Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na postayla gönderdi. Şube Başkanı Aysel Ocak, “Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaları karlılık rekoruna doğru koştururken işçi ve emekçiler aldıkları ücretlerle ayı nasıl çıkarabilirim diye kuruş hesabı yapıyor” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şubesi, "Bankalar kazanırken, emekçiler kaybediyor. Banka promosyonu yenilensin" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan imzaları Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na postayla gönderdi. Şube Başkanı Aysel Ocak, "Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaları karlılık rekoruna doğru koştururken işçi ve emekçiler aldıkları ücretlerle ayı nasıl çıkarabilirim diye kuruş hesabı yapıyor" dedi.

SES Samsun Şubesi üyeleri, "Bankalar kazanırken, emekçiler kaybediyor. Banka promosyonu yenilensin" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan imzalı dilekçeleri Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na göndermek üzere PTT İstiklal Şubesi önünde toplandı. Dilekçelerin bakanlıklara gönderilmesinin ardından basın açıklaması yapıldı. SES Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, şöyle konuştu:

"Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-5 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 25-30 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramış bulunmaktadır.

"FİNANS SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME HIZI ARTARKEN, HASILANIN İÇİNDEKİ İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI İSE GİDEREK DÜŞMÜŞTÜR"

Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaları karlılık rekoruna doğru koştururken işçi ve emekçiler aldıkları ücretlerle ayı nasıl çıkarabilirim diye kuruş hesabı yapıyor, meyve dahi alamıyor, çocuğunu yeterli ve dengeli besleyemiyor, elektrik, su faturalarını ödeyemiyor, karabasanlar görüyor, intiharın eşiğinden dönüyor ya da intihar ediyor. TÜİK, 31 Mayıs'ta 2022 birinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklamış bu rapora göre gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 7,3 büyümüştür. Fakat bu büyümeden kimin faydalandığını bugün ilkokul öğrencisi çocuklar bile çok iyi bilmektedir. Bu büyümede iktisadi faaliyet kolları incelendiğinde, başı çeken yüzde 24,2 büyüme oranı ile finans ve sigorta faaliyetleri olurken gayrisafi yurtiçi hasıla içinde işgücü ödemelerinin payı 2020 ilk çeyreğinde 39,1 iken; 2022 ilk çeyreğinde bu oran 31,5'e gerilemiştir. Finans sektörünün büyüme hızı artarken, hasılanın içindeki işgücü ödemelerinin payı ise giderek düşmüştür.

"ÜCRETLERİMİZ ÜZERİNDEN BANKLARIN ELDE ETTİĞİ KARDAKİ PAYIMIZI İSTİYORUZ"

Bankalar 2021'in ilk 6 ayında 33 milyar 792 milyon lira net kar ederek, sektörün net karı 2022'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400,5 yükselmiştir. Bizler emekçiler her geçen gün daha da yoksullaşırken, ücretlerimiz enflasyon karşısında bir mum gibi erirken seyirci olmayacağız elbette. Emeğimizin üzerinden her kim nemalanıyor ve karına kar katıyorsa biz de kazandırdığımızın karşılığında hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Bankaların artan bu devasa karlarında işçi ve emekçilerin kendilerine yatırılan maaş ve her türlü ücretlerinin değerlendirilmesi de etkilidir. Ücretlerimiz üzerinden bankların elde ettiği kardaki payımızı istiyoruz. Bu nedenle promosyonlar yenilensin diyoruz. Hükümet bir kanun değişikliği ile 2021 haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar verdi. Biz biliyoruz ki ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına almış olduğu bu kararın benzerinin emekçiler lehine de promosyon anlaşmaları için alınabilir."

"HALİNDE TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ DE KULLANARAK BOYKOTLAR ÖRGÜTLEYECEĞİMİZİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ"

Başlatmış olduğumuz imza kampanyalarıyla kamuoyu oluşturduk ve konuyu Türkiye'nin gündemine taşıyarak olumlu adımlar atılmasını sağladık. 6 dönemdir (12 yıl) yaptığı toplu sözleşmelerle emekçileri sadakaya muhtaç hale getiren yetkili sendika bu duruma da sessiz kalırken verilen mücadele ve emekçilerin baskısıyla birçok ilde promosyon anlaşmalarında imzası olmasına rağmen halen sessiz açıklamalar ile sorumluluğunu kapatmaya çalışıyor. Emekçilerin meşru ve kolektif mücadele iradesi ile mutlaka kazanacağımızı biliyoruz. Bugün imzalarımız yerlerine teslim edilirken yetkililerden hızlıca bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. Bankalara da çağrımızdır, biz emekçilerin maaşları üzerinden sağladığınız bu kadar kara rağmen promosyonların düzeltilmesinde zorluk çıkarılması halinde tüketimden gelen gücümüzü de kullanarak boykotlar örgütleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Aşağıdaki promosyonlarla ilgili önerilerimiz dikkate alınmalıdır

"HÜKÜMETİN MEMUR MAAŞ ZAMLARINDA YAPTIĞI GİBİ 6 AYLIK ENFLASYON FARKININ PROMOSYON SÖZLEŞMELERİNDE DE UYGULANMASI GEREKMEKTEDİR"

Promosyon sözleşmelerinin yenilenmesinin çıkarılacak bir kararnameyle tek bir günde çözüme kavuşacağı bilinmektedir. Bu nedenle tüm emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için yeniden bir düzenleme yapılmalıdır. Hükümetin memur maaş zamlarında yaptığı gibi 6 aylık enflasyon farkının promosyon sözleşmelerinde de uygulanması gerekmektedir. Enflasyonun belli bir oranı aşması ya da olağanüstü bir enflasyon artışı durumunda promosyon sözleşmelerinin süresi dolmadan güncellenmesi gerekmektedir. Enflasyonist dönemlerde promosyon sözleşmelerinin cezai şart olmaksızın güncellenmesi gerekmektedir. Promosyon sözleşmelerinin süresinin 3 yılı aşmaması gerekmektedir. Promosyon anlaşmalarında işkolundaki örgütlü yapıların tamamının sürece dahil edilmesi gerekmektedir.

Buradan kamu emekçilerinin ekonomik kayıplarının giderilmesini sağlayıncaya kadar sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz."