Samsun haber | Samsun'da servis ücreti bilmecesi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da okulların açılmasına kısa bir süre kala servis ücretleri hala netlik kazanmadı.

12 Eylül 2022 Pazartesi günü 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Türkiye'nin birçok ilinde veliler günler öncesinden çocuklarını servislere yazdırırken, Samsun'da ise veliler henüz beklemede. Geçen yıllarda çok önceden belli olan servis ücreti fiyat tarifesi, bu yıl netlik kazanmadı.

Servisçiler yeni eğitim-öğretim yılında 440 TL olan en kısa mesafe ücretinin 600 TL'nin altına düşmemesini isterken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ise bu dönemde toplu taşımaya zam yapmak istemediklerini servisçilere bildirdi. Samsun Servisçiler Odası yetkilileri, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ve oda yetkilileri ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne giderek fiyat tarifesi hakkında görüşeceklerini ve taleplerini ileteceklerini belirttiler.

Öğrenci servis ücreti fiyat tarifesinin belli olmamasından dolayı okulların açılmasına kısa bir süre kalmasına rağmen Samsun'da öğrenciler henüz servislerle anlaşma sağlayamadı. - SAMSUN