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Samsun haber | Bafra 18. Geleneksel Sünnet Şöleni 9 Eylül'de

Yerel Haberler

Samsun haber | Bafra 18. Geleneksel Sünnet Şöleni 9 Eylül'de

Samsun yerel haberi | Bafra Belediyesi 18. Geleneksel Sünnet Şöleni 9 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Bafra Belediyesi 18. Geleneksel Sünnet Şöleni 9 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Sedde Parkında düzenlenecek şölen, saat 19.30'da başlayacak. Sünnet şöleninde Hacivat-Karagöz ve kukla gösterileri yer alacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "18. Geleneksel Sünnet Şölenimizde sevgili çocuklarımız ve kıymetli aileleri ile birlikte güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum. Bu yıl bir ilk olarak Sedde Parkımızda düzenleyeceğimiz sünnet şölenimizde ailelerimizle bir araya gelip mutluluklarını paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimi sünnet şölenimizde bizlerle ve çocuklarımızla bu mutluluğu yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Bafra Belediyesi sünnet şöleni öncesinde ilçede ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan 6 yaş ve üzeri çocukları kapsayacak başvuruları değerlendirmiş, sünnet işlemleri ise Bafra Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eylül Bafra Yerel Haberler

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